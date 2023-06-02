Политолог Шипилин: идеология современных эко-активистов вместо спасения планеты приведет к вымиранию Запада

Стоит отметить, что еще в 2019 году, когда учитель одной из германских гимназий Верена Бруншвейгер в ее книге-манифесте «Свободные от детей вместо бездетных» заявила, что дети, ни много ни мало — «убийцы климата номер один». Согласно ее теории, отказ от рождения одного ребенка поможет избавить мир от 9 441 тонны углекислого газа.