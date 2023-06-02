Политолог Шипилин: идеология современных эко-активистов вместо спасения планеты приведет к вымиранию Запада

Мир замер в ожидании, когда лет через 20-30 все повестки вроде «Зеленых» и ЛГБТ закончатся полной деградацией. Так блогер и политолог Павел Шипилин в эксклюзивной беседе с ФАН прокомментировал заявление представителей европейских эко-активистов о необходимости сокращать рождаемость ради сохранения планеты.
Ранее защитники природы объявили, что «желание бездетности» и концепция «чайлдфри» является новой нормой, отвечающей задачам охраны окружающей среды. Другими словами, они призывают отказаться от деторождения во имя сохранения климата.
«Мой показатель выбросов CO₂ всегда будет лучше, чем у вас — тех, у кого есть дети, ведь отказ от одного ребёнка может сэкономить 58,6 тонны эквивалента CO₂ в год», — рассказал один из эко-активистов в недавнем интервью.
По мнению собеседника ФАН, все эти современные идеологии, ведут к вымиранию, но не целого человечества, а только Запада. А у нормальных людей, которых большинство, акции и призывы активистов вызывают только усмешку или пренебрежение, считает он.
«Сейчас, когда Россия возглавила так называемый антизападный фронт и провозглашает консервативные ценности, подавляющее большинство мирового сообщества ни в коем случае не поддерживает вот эти начинания. На Западе это дело поддерживают, так и слава Богу. Чем шире это все становится, тем большее количество людей европейских стран будет в это вовлечено, и они не будут размножаться», — выразил довольно жесткую позицию Шипилин.
По его словам, гораздо хуже, если у таких представителей современного общества появятся такие же наследники, которые продолжат разносить совершенно аморальные идеи по всей планете.
«Мир и так уже деградирует у нас на глазах. А популяция деградировавших лет через 20-30 будет физически сокращаться. Поэтому правильно, ребята. Молодцы. Не размножайтесь», — заключил спикер.
Стоит отметить, что еще в 2019 году, когда учитель одной из германских гимназий Верена Бруншвейгер в ее книге-манифесте «Свободные от детей вместо бездетных» заявила, что дети, ни много ни мало — «убийцы климата номер один». Согласно ее теории, отказ от рождения одного ребенка поможет избавить мир от 9 441 тонны углекислого газа.