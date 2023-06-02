Удары украинских военных по мирным кварталам ДНР привели к гибели троих человек

Вооруженные силы Украины атакуют мирные кварталы Макеевки, Донецка и Александровки в ДНР. Трое человек погибли, в числе пострадавших трехлетняя девочка. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
Также в результате инцидента в ДНР оказались разрушены жилые и социальные объекты. Всего ВСУ выпустили по населенным пунктам более 270 снарядов из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.
Ранее появилась информация, что количество пострадавших из-за обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВС Украины возросло до 16 человек. Они доставлены в городскую больницу № 2 в Белгороде. Там им оказывают всю необходимую помощь.