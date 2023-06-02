Бойцы ВС РФ несколько часов вели бой за опорный пункт и взяли в плен четырех солдат ВСУ на Марьинском направлении

По словам военнослужащего, его взвод получил приказ занять опорный пункт армии Украины – именно оттуда враг вел постоянный огонь по российским позициям. Два военных ВС РФ выдвинулись и около четырех часов вели бой против ВСУ. Ситуация осложнялась тем, что представители армии России не знали, сколько украинцев им противостоит.