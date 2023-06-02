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Бойцы ВС РФ несколько часов вели бой за опорный пункт и взяли в плен четырех солдат ВСУ на Марьинском направлении

Армия
Бойцы ВС РФ несколько часов вели бой за опорный пункт и взяли в плен четырех солдат ВСУ на Марьинском направлении

Российские военные взяли в плен четырех украинских солдат и заняли опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении в ДНР. Об этом рассказал боец штурмовой бригады с позывным Лис.

По словам военнослужащего, его взвод получил приказ занять опорный пункт армии Украины – именно оттуда враг вел постоянный огонь по российским позициям. Два военных ВС РФ выдвинулись и около четырех часов вели бой против ВСУ. Ситуация осложнялась тем, что представители армии России не знали, сколько украинцев им противостоит.

В итоге четверо бойцов ВСУ в определенный момент приняли решение сдаться. Таким образом, российские солдаты выполнили приказ и заняли опорный пункт. Командование группировки войск «Юг» отметило, что Лис и его сослуживец уже представлены к госнаградам.

Ранее ВС РФ отразили две попытки атаки ВСУ в районе Молчаново. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
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