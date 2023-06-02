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В Харькове и области раздались взрывы, сообщают украинские СМИ

Происшествия
В Харькове и области раздались взрывы, сообщают украинские СМИ

В Харькове и в пригороде раздалось несколько взрывов. Информация об этом появилась в украинских СМИ.

Пока что не уточняют, куда именно попадают снаряды. Нет сведений и том, есть ли пострадавшие и повреждения объектов Харькова и пригорода. Согласно распространяемой информации, там прозвучало более двух взрывов. Точное число не проводят.

При этом в регионе объявлена воздушная тревога. Жители населенных пунктов слышат сигналы, предупреждающие об угрозе удара.

Днем ранее город также сталкивался с обстрелом. Хлопки были слышны во время сирен воздушной тревоги.
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