В Харькове и области раздались взрывы, сообщают украинские СМИ

В Харькове и в пригороде раздалось несколько взрывов. Информация об этом появилась в украинских СМИ.
Пока что не уточняют, куда именно попадают снаряды. Нет сведений и том, есть ли пострадавшие и повреждения объектов Харькова и пригорода. Согласно распространяемой информации, там прозвучало более двух взрывов. Точное число не проводят.
При этом в регионе объявлена воздушная тревога. Жители населенных пунктов слышат сигналы, предупреждающие об угрозе удара.
Днем ранее город также сталкивался с обстрелом. Хлопки были слышны во время сирен воздушной тревоги.