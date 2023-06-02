Уличные художники в Южно-Сахалинске заменили граффити с изображением Земфиры на рисунок военного

Уличные художники в Южно-Сахалинске закрасили граффити с изображением певицы Земфиры✱ (признана в России иноагентом) и нарисовали военного. Соответствующей информацией поделился депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин.
Об этом стало известно в пятницу, 2 июня. На месте граффити теперь изображен российский боец, держащий на руках ребенка. Рядом с рисунком написана фраза «Защитим наше будущее».
Напомним, российская рок-исполнительница Земфира была внесена в список иноагентов в феврале текущего года. Соответствующая инициатива связана с антироссийскими высказываниями артистки, а также из-за получения ею поддержки со стороны зарубежных государств.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами