Квартиры в двух жилых домах загорелись в Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ

По его словам, сотрудники экстренных служб уже потушили все источники огня. Гладков подчеркнул, что ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. В результате действий украинских военных в Новой Таволжанке повреждены семь частных домовладений, две хозпостройки и один автомобиль. Подомовой обход продолжается, отметил глава региона.