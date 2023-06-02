Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Квартиры в двух жилых домах загорелись в Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ

Происшествия
Квартиры в двух жилых домах загорелись в Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ

Квартиры в двух жилых домах загорелись в городе Шебекино Белгородской области после обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники экстренных служб уже потушили все источники огня. Гладков подчеркнул, что ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. В результате действий украинских военных в Новой Таволжанке повреждены семь частных домовладений, две хозпостройки и один автомобиль. Подомовой обход продолжается, отметил глава региона.

Кроме того, осколками снаряда ВСУ повреждена сельскохозяйственная техника в селе Вязовое Краснояружского района. В селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередачи, аварийные службы работают на месте, добавил губернатор.
белгородская область губернатор вячеслав гладков всу квартиры пожар обстрелы
Военкоры ФАН