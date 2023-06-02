Икона «Троица» будет представлена верующим в храме Христа Спасителя в специальной герметичной капсуле

Герметичная капсула, в которой будет находится икона «Троица» Андрея Рублева, разработана для обеспечения нужного уровня влажности. Об этом сообщает источник, который знаком с планами по перемещению священного изображения.
Температурный режим будет отслеживаться и регулироваться «автоматизированной мониторинговой системой» храма Христа Спасителя. Известно, что температура в соборе не должна превышать 20-21 градусов тепла для нахождения в нем «Троицы».
В сообщении сказано, что система наблюдения тестируется на протяжении недели. Неполадок в ее работе установлено не было. Также в ближайшее время планируется установка непроницаемой капсулы в храме.
Ранее стало известно, что безопасность иконы будут обеспечивать сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии и отдела безопасности собора.