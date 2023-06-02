Более 100 тысяч книг предоставили на фестивале «Красная площадь» в Москве

Крупнейший литературный фестиваль страны собрал любителей книг в самом сердце столицы. На Красной площади от Исторического музея до храма Василия Блаженного растянулись шатры и площадки, уставленные новинками 400 издательств. Традиционно книги на фестивале продаются с 20% скидкой от обычной их стоимости в магазинах.
Прогуливаясь по древней брусчатке, можно встретить писателей, поэтов, актеров, режиссеров и музыкантов, которые демонстрируют свое творчество сразу на нескольких сценах. Для детей организованы квесты; школьники, как и все желающие, могут принять участие в «Тотальном диктанте»; а для тех, кто не может лично посетить мероприятие, доступна онлайн-трансляция.
«У нас огромное количество желающих здесь выступить. Это встречи с писателями, и мастер-классы, и театральные постановки. Например, в этом году мы имеем сразу три проекта, посвященных Маяковскому. Они будут здесь показаны, как частично, так и в полном формате. Это очень здорово. Все, что связано с литературой, чтением, лингвистикой — все здесь представлено самым широким образом», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.
Политик Сергей Степашин рассказал, что идею книжного фестиваля уже подхватили и другие регионы России.
«Красная площадь» простимулировала книжные фестивали по всей стране. Это и мой любимый Санкт-Петербург, и Поволжье. Во Владивостоке будет первый книжный фестиваль в этом году, поезд пойдет из Питера через Москву туда. Книги хорошие, более 500 мероприятий будет проведено», — заявил Степашин.
В этом году к традиционным участникам фестиваля присоединились и представители из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Тема, на которую пишут авторы в этих регионах, одна, но самая злободневная.
«Мы живем в очень экстремальных, мягко говоря, условиях. Мы все это делаем под бомбежками, без света, без воды. Мы привезли наших известных авторов, «Донбасс для чайников» Олега Измайлова, «Большое открытие страны огня». Эта книга получила звание «Книга года» на рязанском книжном фестивале. Также мы привезли две работы Владислава Евтушенко и Георгия Медведева. Они вместе с корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным с первых дней СВО находились в Мариуполе и принимали участие не только как корреспонденты, но и как военнообязанные», — отметила генеральный директор издательского дома «Эдит» Наталья Чернецкая.
Книжный фестиваль «Красная площадь» продлится до 6 июня. Более 100 тысяч томов художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы, включая экземпляры, которые невозможно найти в магазинах, ждут своих читателей.