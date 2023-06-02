Более 100 тысяч книг предоставили на фестивале «Красная площадь» в Москве

Прогуливаясь по древней брусчатке, можно встретить писателей, поэтов, актеров, режиссеров и музыкантов, которые демонстрируют свое творчество сразу на нескольких сценах. Для детей организованы квесты; школьники, как и все желающие, могут принять участие в «Тотальном диктанте»; а для тех, кто не может лично посетить мероприятие, доступна онлайн-трансляция.