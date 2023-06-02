Псковские полицейские остановили нарушителя только после погони со стрельбой

В дежурный отдел УМВД России по городу Пскову поступило сообщение, что во дворе одного из домов мужчина сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. По указанному адресу немедленно выехал наряд патрульно-постовой службы, сообщает «Псковская лента новостей». Увидев приближающихся полицейских, водитель совершил наезд на одного из них, а затем попытался скрыться.