Псковские полицейские остановили нарушителя только после погони со стрельбой

МВД России опубликовало видеозапись задержания водителя, который сбил полицейского в Пскове. Правоохранители сумели остановить лихача только начав стрелять по колесам его машины.
В дежурный отдел УМВД России по городу Пскову поступило сообщение, что во дворе одного из домов мужчина сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. По указанному адресу немедленно выехал наряд патрульно-постовой службы, сообщает «Псковская лента новостей». Увидев приближающихся полицейских, водитель совершил наезд на одного из них, а затем попытался скрыться.
Сотрудники полиции начали преследование нарушителя, к которому присоединились три экипажа Госавтоинспекции. Нарушитель не реагировал на требования остановиться, совершал опасные маневры и создавал угрозу здоровью и жизни других участников дорожного движения. Полицейские начали стрелять по колесам автомобиля и вынудили лихача остановиться, после чего тот был задержан.
В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях. Помимо этого, собранные материалы переданы полицейскими в следственные органы, которые после изучения ситуации примут процессуальное решение.