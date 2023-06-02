«Конфликт урегулирован целиком и полностью»: командир ЧВК «Вагнер» Лотос разъяснил причины разногласий с «Ахматом»

Ранее ночью 1 июня Делимханов опубликовал обращение к Пригожину, в котором упрекнул бизнесмена за то, что тот «уже блогером стал» и публично рассказывает о проблемах, возникающих в ходе СВО, называя ЧВК «Вагнер» при этом своей «армией». По словам чеченского командира, когда возникали проблемы у спецназа «Ахмат», его руководство не пыталось привлечь к себе внимания за счет других. Чеченский депутат называет главу ЧВК «Вагнер» на «ты» и «Женя», и предлагает, «связаться, назвать время и место», для того чтобы встретиться лицом к лицу и поговорить о проблемах.