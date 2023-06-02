«Конфликт урегулирован целиком и полностью»: командир ЧВК «Вагнер» Лотос разъяснил причины разногласий с «Ахматом»

Конфликт, возникший из-за заявлений чеченских депутатов Адама Делимханова и Магомеда Даудова в адрес главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, к настоящему времени полностью урегулирован, заявил командир «вагнеровцев» Антон Елизаров, известный по своему позывному Лотос. В кратком заявлении, опубликованном Telegram-каналом «Военкор Ярем», он по пунктам ответил на претензии чеченских депутатов.
Ранее ночью 1 июня Делимханов опубликовал обращение к Пригожину, в котором упрекнул бизнесмена за то, что тот «уже блогером стал» и публично рассказывает о проблемах, возникающих в ходе СВО, называя ЧВК «Вагнер» при этом своей «армией». По словам чеченского командира, когда возникали проблемы у спецназа «Ахмат», его руководство не пыталось привлечь к себе внимания за счет других. Чеченский депутат называет главу ЧВК «Вагнер» на «ты» и «Женя», и предлагает, «связаться, назвать время и место», для того чтобы встретиться лицом к лицу и поговорить о проблемах.
Позже в Сети распространилось выступление Магомеда Даудова, который возмутился из-за того, что Пригожин предлагал расстреливать военных чиновников, из-за которых произошли крупные провалы на фронте.
Армия или нет?
Лотос, высокопоставленный командир ЧВК «Вагнер», который в том числе руководил штурмом Соледара, прокомментировал эти заявления.
«Первый вопрос, о котором я хочу заявить — депутат Госдумы (Делимханов) показал себя «не совсем» с точки зрения военного образования. Евгений Пригожин, заявляя о том, что он руководит армией, это заявляет на основании всех руководящих документов ВС РФ», — указал Лотос.
Командир «Оркестра» напомнил, что в армию входят соединения различных родов войск и различного назначения, которые занимаются выполнением различных задач на фронте. ЧВК «Вагнер» соответствует этому определению.
«Евгений Викторович абсолютно обоснованно называет ЧВК «Вагнер» армией, потому что в состав ЧВК «Вагнер» входят штурмовые подразделения, танковые подразделения, артиллерийские подразделения, подразделения РЭБ, ПВО, группы авиационные на вертолетах и самолетах. Это и есть армия», — констатировал боец.
Лотос напомнил, что эффективность ЧВК «Вагнера» наглядно подтверждена освобождением Артемовска и Соледара.
«За короткий промежуток времени с октября 2022 года по май 2023 года ЧВК «Вагнер» освободила два крупных населенных пункта в ДНР и больше десятка мелких населенных пунктов, таких как Парасковиевка, Бахмутское, Благодатное и т. д», — указал командир «вагнеровцев».
Известно, что ни одно другое подразделение российских сил не добилось аналогичных результатов.
Задачи «Ахмата»
Лотос также прокомментировал возмущение Адама Делимханова из-за того, что Пригожин сказал, что «не знает задач «Ахмата»: глава ЧВК «Вагнер» не знает задачи других подразделений не потому, что не может ничего о них узнать.
«Евгений Викторович никогда не говорил о том, что он не знает задач «Ахмата». Он говорил, что не интересуется вопросом задач «Ахмата», потому что у него есть свои задачи перед своим подразделением и его подразделение решает свои задачи. Какие задачи решает батальон «Ахмат» — никому не интересно в ЧВК «Вагнер», — объяснил Антон Елизаров. — Поэтому он и сказал «я не знаю, какие задачи решает подразделение «Ахмат», по ряду причин. Первое — секретность, и так далее. И самое главное — неинтересно».
Проблемы с боеприпасами
Чеченские политики указали, что Пригожин пошел «поперек» существующей традиции в ВС РФ, когда любые проблемы решали внутри силовых органов, не вынося вопросы управления и конфликты на суд общественности. Делимханов заявил, что у «Ахмата» тоже были трудности с боеприпасами — но никто не начинал «жаловаться на всю страну».
Лотос в ответ напомнил, что нехватка боеприпасов в батальоне «Ахмат» — это совсем не то же самое, что нехватка боеприпасов у ЧВК «Вагнер».
«Есть разные уровни выполнения задач, и есть разная востребованность в боеприпасах. Если батальону («Ахмат») для его задач достаточно того, что ему выделяется, то нашему уровню задач то количество боеприпасов, которое выделяется, недостаточно. Поэтому мы об этом заявляем. Мы говорим, что нам не хватает боеприпасов, — мы же не говорим, что батальону «Ахмат», — напомнил Елизаров. — Соответственно, я считаю, что это наше внутреннее дело по поводу количества боеприпасов и их достатка или их нехватки».
Геолокация и манеры
Депутат Адам Делимханов в ходе своего обращения перешел на резкий тон. Вызывая Евгения Пригожина «обсудить проблемы», он предложил ему связаться и сообщить «время и место, сбросить геолокацию», где могла бы пройти личная встреча. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» удивился этим словам, и напомнил, что у лидера «Ахмата» есть его номер.
Лотос также осудил заявления Делимханова.
«Всем известно, где находится Евгений Викторович. Он находится либо в Бахмуте, либо в Соледаре, либо в Луганске, и он никогда не скрывает свои локации. Заявлять депутату ГД такие заявления, которые похожи на бандитские разборки: «скинь геолокацию, встретимся-побазарим», — это по меньшей мере смешно. Тем более (говорить такое) человеку, который руководит одной из самых эффективных военизированных структур в мире. Это смешно. Геолокация его известна, если хотите поговорить – можете приехать и поговорить», — предложил Лотос.
Антон Елизаров предложил необычный вариант места для встречи.
«Например, танк Т-34, Бахмут. Никто никогда не скрывал, где он находится, и этот танк и где находится Евгений Викторович. Весь мир знает эту фотографию, также, как и в Соледаре, когда он отправлял убитых военнослужащих ВСУ на родину, также в Луганске, когда он ездит по лагерям подготовки личного состава, проверяет, как идет боевая подготовка и т. д. Он всегда там, если надо — можно приехать и поговорить. Делать такие громкие заявления — это некрасиво, на бандитском уровне», — напомнил Лотос чеченским депутатам.