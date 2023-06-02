Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до 16

В Белгородской области уточняют последствия удара по Шебекинскому городскому округу. Число пострадавших в результате атаки увеличилось до 16.
Губернатор региона Вячеслав Гладков продолжает делиться сведениями об ущербе, нанесенном действиями Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что к 12 раненым добавилось еще четыре гражданина. Их всех доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде. Там им оказывают всю необходимую помощь.
Ранее глава области уточнил, как обстрел отразился на состоянии линий электропередач и водоснабжения. По его словам, в Шебекино нет света и воды.