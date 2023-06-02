«ФАН повсюду»: что происходит в Сербии и Косово

Массовые беспорядки вновь начались в Косово в конце мая 2023 года. Сербы, недовольные результатами муниципальных выборов, которые привели к власти албанских кандидатов из Приштины, вышли на улицы и объявили о начале акций протеста против политики незаконного отделения Косова от Сербии. Дело дошло до того, что в бунтующие регионы были переброшены подразделения миротворческих сил KFOR.