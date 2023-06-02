«ФАН повсюду»: что происходит в Сербии и Косово

Комиссар Яррик рассказывает о предпосылках событий в Косово.
Массовые беспорядки вновь начались в Косово в конце мая 2023 года. Сербы, недовольные результатами муниципальных выборов, которые привели к власти албанских кандидатов из Приштины, вышли на улицы и объявили о начале акций протеста против политики незаконного отделения Косова от Сербии. Дело дошло до того, что в бунтующие регионы были переброшены подразделения миротворческих сил KFOR.
О том, что происходит в Косово, как представители США и стран-участниц НАТО готовят истерзанный край к новому конфликту и ради чего пытаются надавить на Сербию, рассказывает в новом выпуске подкаста «ФАН повсюду» автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.
Предыдущий виток эскалации в Косово мы обсуждали в августе 2022 года с историком и участником Балканской войны Михаилом Поликарповым, а ситуацию в Республике Сербской, где остается еще одна крупная часть разорванного вместе с Югославией сербского народа — в ноябре 2022 со специальным корреспондентом МФАН на Балканах Алиной Арсеньевой.
Об упоминаемом Комиссаром Ярриком исследовании подробнее можно узнать в его статье «Поваренная книга русофоба» о военно-политической «методичке» американского аналитического центра RAND.
Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, а также в подкастах Google, и даже на неблагонадежных устройствах.