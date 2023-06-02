Двенадцатилетний ребенок из Лениногорска устроил погоню на иномарке и попал в ДТП в День защиты детей

Водитель 2010 года рождения пытался скрыться от полицейских и взрезался в столб, после чего его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
ДТП произошло 1 июня, в День защиты детей. Двенадцатилетний водитель автомобиля Toyota проигнорировал требование полицейских об остановке и устроил погоню по городу. Мальчик не справился с управлением и врезался в столб, сбив дорожный знак и светофор.
После аварии правонарушитель попытался скрыться. Несовершеннолетнего поймали и доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Ранее школьник угнал у матери BMW и врезался в патрульную машину на Октябрьской набережной в Петербурге. Подростка задержали, а потом передали законному представителю.