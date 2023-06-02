Саудовская Аравия и США объявили о приостановке переговоров в Джидде по Судану

Оба государства выразили серьезную озабоченность в связи со срывом режима прекращения огня и заключенной ранее декларации. При этом подчеркивается, что многочисленные нарушения перемирия зафиксированы со стороны как суданской армии, так и Сил быстрого реагирования (СБР). Согласно заявлению МИД Саудовской Аравии, продолжающиеся столкновения приводят к жертвам среди гражданского населения и препятствуют доставке гуманитарной помощи и восстановлению работы коммунальных услуг.