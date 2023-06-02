Саудовская Аравия и США объявили о приостановке переговоров в Джидде по Судану

Эр-Рияд, 2 июня. Королевство Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки объявили о том, что переговоры в Джидде между сторонами суданского вооруженного конфликта приостановлены.
Оба государства выразили серьезную озабоченность в связи со срывом режима прекращения огня и заключенной ранее декларации. При этом подчеркивается, что многочисленные нарушения перемирия зафиксированы со стороны как суданской армии, так и Сил быстрого реагирования (СБР). Согласно заявлению МИД Саудовской Аравии, продолжающиеся столкновения приводят к жертвам среди гражданского населения и препятствуют доставке гуманитарной помощи и восстановлению работы коммунальных услуг.
«Как только станет ясно, что стороны действительно серьезно относятся к соблюдению режима прекращения огня, мы готовы возобновить незаконченные обсуждения, чтобы найти решение этого конфликта путем переговоров», — цитируют местные СМИ слова представителя ведомства.
Ранее пресс-секретарь суданских ВС бригадный генерал Набиль Абдалла сообщил о том, что армия приостановила мирные переговоры в саудовском городе Джидда. В ответ СБР заявили, что продолжают безоговорочную поддержку инициативы Эр-Рияда и Вашингтона.
Примечательно, что с начала конфликта стороны заключили семь соглашений о прекращении огня. Ни одно из них не осуществилось без нарушений.
Ранее Африканский союз сообщил о принятии дорожной карты в отношении Судана. Она основана на проведении всестороннего диалога под эгидой международных организаций.