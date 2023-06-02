Бразильский форвард Малком рассказал о намерении помочь «Зениту» выиграть чемпионство в сезоне-23/24

Бразильский форвард петербургского ФК «Зенит» Малком рассказал о своих планах на сезон-23/24. Он заявил, что постарается вновь выиграть чемпионат России по футболу в составе сине-бело-голубых.
«Я — футболист "Зенита" и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство», — цитирует голеадора из Бразилии портал «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне 26-летний нападающий записал в свой актив 26 голов и девять голевых паса в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
13 мая у Малкома родился сын, после чего он назвал этот дату «лучшим днем в своей жизни».