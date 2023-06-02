Российский университет проведет курсы для медиков в Конго

В дополнение к этому ректорат Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) заявил о проектах, направленных на повышение уровня образования в Анголе, Замбии и Мозамбике. Это даст возможность получить в качестве партнеров молодых людей, хорошо знакомых с отечественной культурой.