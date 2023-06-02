Российский университет проведет курсы для медиков в Конго

Москва, 2 июня. Специалисты Северо-Кавказского федерального университета проведут курсы повышения квалификации для медиков из Республики Конго.
Лекции пройдут с 7 по 12 августа в очной форме в столице африканской страны Браззавиле. Преподаватели отечественного вуза дадут слушателям курса теоретические знания в области оказания неотложной помощи и диагностирования заболеваний с использованием технологий визуализации. Кроме того, врачи пройдут практические семинары на новом оборудовании.
В общей сложности занятия посетят более ста медиков, работающих в медучреждениях Конго. По окончании обучения все они получат свидетельство о повышении квалификации.
Российские вузы активно сотрудничают со странами Черного континента в образовательной сфере. Так, Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского (ЯГПУ) анонсировал запуск курсов русского языка в Университете Ганы.
В дополнение к этому ректорат Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) заявил о проектах, направленных на повышение уровня образования в Анголе, Замбии и Мозамбике. Это даст возможность получить в качестве партнеров молодых людей, хорошо знакомых с отечественной культурой.