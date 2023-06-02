Иван Мезюхо: Антониу Гутерриш не выполняет миротворческую миссию генсека ООН

Теперь же Россия начала применять собственные инструменты для выполнения условий зерновой сделки. Напомним, с 18 мая Россия и Украина продлили зерновую сделку еще на два месяца, до середины июля. Продление было под вопросом, так как Москва заявляла — часть сделки, касающаяся снятия ограничений на доступ российской агропродукции и удобрений на мировой рынок, не выполняется. «Если прогресса по соглашению не будет, то Россия будет считать, что оно уже не работает», — заявил 29 мая министр иностранных дел Сергей Лавров.