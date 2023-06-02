Иван Мезюхо: Антониу Гутерриш не выполняет миротворческую миссию генсека ООН

Как заявил накануне пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия уведомила партнеров по зерновой сделке об ограничении регистрации судов в порт Южный под Одессой — на фоне отсутствия возобновления российского экспорта аммиака. По мнению политолога Ивана Мезюхо, Россия устала ждать, когда генсек ООН Антониу Гутерриш начнет выполнять свои обязательства в рамках соглашения.
Россия уведомила Совместный координационный центр в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Эта мера будет действовать, по его словам, «пока не осуществляется экспорт аммиака».
Между тем еще недавно Украина требовала ровно противоположного. В Киеве заявляли, что разрешат экспорт аммиака из России, но ставили для этого собственные условия. «Если сделка будет включать возобновление работы аммиакопровода, то тогда Украина должна получить дополнительные бонусы — в виде расширения географии соглашения и списка товаров для экспорта», — указывали представители Украины. В МИД РФ подобные предложения немедленно отвергли.
Теперь же Россия начала применять собственные инструменты для выполнения условий зерновой сделки. Напомним, с 18 мая Россия и Украина продлили зерновую сделку еще на два месяца, до середины июля. Продление было под вопросом, так как Москва заявляла — часть сделки, касающаяся снятия ограничений на доступ российской агропродукции и удобрений на мировой рынок, не выполняется. «Если прогресса по соглашению не будет, то Россия будет считать, что оно уже не работает», — заявил 29 мая министр иностранных дел Сергей Лавров.
Напомним, «зерновую сделку» Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022-го, после этого ее действие несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Договор предусматривает поставки агропродукции из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, глава крымской организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, если ничего не поменяется, нашей стране нужно просто прекращать участие в «черноморской инициативе".
«Хочется верить в то, что на этот раз мы будем «стоять до последнего», чтобы Запад, наконец-то, начал выполнять условия «черноморской инициативы». Ведь зерновая сделка сама по себе является лишь ее частью. Конечно, россии было бы выгодно, чтобы тот же «РоссельхозБанк» был вновь подключен к системе межбанковских сообщений SWIFT, чтобы был решен вопрос и с перезапуском аммиакопровода, и с поставками российских минеральных удобрений на мировой рынок. Но при этом нужно готовиться и к другому развитию событий, при котором ничего особенно не поменяется. В этом случае нашей стране нужно просто прекращать участие в «черноморской инициативе», — считает политолог.
Мезюхо признался, что у него есть большие сомнения в том, что генсек НАТО Антониу Гутерриш может и хочет повлиять на позицию Запада таким образом, чтобы тот начал выполнять выгодные России условия.
«С самого начала военной спецоперации РФ на Украине он не ведет себя, как дипломат, находящийся «над схваткой». А ведь его статус подразумевает именно такое поведение. Достаточно заметить, что Гутерриш посещал Киев, его привозили показывать «ужасные преступления россиян» в Бучу. Но он при этом не запрашивал мандат на посещение разгромленного украинскими карателями Мариуполя, — напомнил аналитик. — Все это говорит о том, что Антониу Гутерриш в полной мере не выполняет взятую на себя миротворческую миссию генсека ООН. Так как мы можем ожидать от этого дипломата выполнения обязательств, которые он взял на себя в рамках зерновой сделки? На мой взгляд, это риторический вопрос».
При этом Мезюхо назвал большим заблуждением связывать многократное продление Россией зернового соглашения с выборами в Турции.
«Я не думаю, что Россия так долго оставалась в сделке только потому, что не хотела навредить шансам Эрдогана на переизбрание президентом Турции. На мой взгляд, это — явное принижение роли и мощи России в международных делах. Конечно, у нас хорошие партнерские отношения с руководством Турции. Но Россия вряд ли стала бы проводить свою внешнюю политику таким образом, чтобы только угодить Реджепу Эрдогану», — заключил Иван Мезюхо.
Возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» — один из ключевых вопросов, который обсуждается в рамках зерновой сделки. Он был построен в конце 1970-х, и по нему ежегодно транспортировалось более 2,5 миллионов тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля 2022-го. Аммиак — ключевой компонент минеральных удобрений, до начала украинского конфликта на долю РФ приходилось 20% перевозимого морем аммиака в мире. Также Россия требует возобновить поставки сельхозтехники и запчастей, разблокировать зарубежные активы и счетов российских агрокомпаний, а также переподключить Россельхозбанк к системе межбанковских сообщений SWIFT.