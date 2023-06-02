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Вашингтон готов к переговорам с Москвой и Пекином по контролю над оружием без предварительных условий

Политика
Вашингтон готов к переговорам с Москвой и Пекином по контролю над оружием без предварительных условий

Соединенные Штаты Америки готовы к диалогу с российской и китайской сторонами по контролю над вооружением без предварительных условий. Соответствующей информацией поделились в Белом доме.

Об этом стало известно 2 июня, в четверг. С такими словами выступил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы заявляли о своей готовности участвовать в двусторонних переговорах по контролю над вооружениями с Россией и Китаем без предварительных условий», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Соединенное Королевство и США продумывают новый план тактического разрушения европейских государств.
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