Глава Белгородской области Гладков сообщил о прилетах более 850 снарядов ВСУ в Шебекинский городской округ 1 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время общения с журналистами сообщил о количестве украинских снарядов, прилетевших в Шебекинский городской округ 1 июня.
По данным чиновника, в первый день лета ВСУ выпустили по указанному населенному пункту более 850 боеприпасов. Гладков отметил, что округ с момента начала обстрелов Белгородской области еще ни разу не сталкивался со столь жесткими атаками.
Губернатор добавил, что на восстановление десяти предприятий округа, поврежденных из-за действий ВСУ, понадобятся 13 млрд рублей. В данный момент эти производства не функционируют.
Ранее городской округ Шебекино остался без электричества и водоснабжения. Об этом также сообщил губернатор Гладков.