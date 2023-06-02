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Глава Белгородской области Гладков сообщил о прилетах более 850 снарядов ВСУ в Шебекинский городской округ 1 июня

Происшествия
Глава Белгородской области Гладков сообщил о прилетах более 850 снарядов ВСУ в Шебекинский городской округ 1 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время общения с журналистами сообщил о количестве украинских снарядов, прилетевших в Шебекинский городской округ 1 июня.

По данным чиновника, в первый день лета ВСУ выпустили по указанному населенному пункту более 850 боеприпасов. Гладков отметил, что округ с момента начала обстрелов Белгородской области еще ни разу не сталкивался со столь жесткими атаками.

Губернатор добавил, что на восстановление десяти предприятий округа, поврежденных из-за действий ВСУ, понадобятся 13 млрд рублей. В данный момент эти производства не функционируют.

Ранее городской округ Шебекино остался без электричества и водоснабжения. Об этом также сообщил губернатор Гладков.
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