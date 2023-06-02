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Тело 58-летнего заслуженного учителя России нашли в реке в Саратовской области

Происшествия
Тело 58-летнего заслуженного учителя России нашли в реке в Саратовской области

Заслуженный учитель России был найден мертвым в реке Хопер в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Трагедия произошла в поселке Пинеровка. Погибший Виталий Пичугин работал преподавателем математики 37 лет, был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени» и грамотой от Минобразования и науки РФ.

В какой-то момент родители некоторых семиклассников школы обвинили его в домогательствах к детям. Руководство школы без разбирательств попросило 58-летнего мужчину уволиться по собственному желанию. Через двое суток математик пропал.

Найти его удалось лишь на четвертый день поисков. Разбухшее тело Пичугина нашли в реке Хопер. Местные жители уверены, что математика довели до самоубийства. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Ранее учительницу начальных классов из Смоленской области обвинили в доведении ученика второго класса до попытки самоубийства.
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