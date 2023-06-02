США ввели экономические санкции и визовые ограничения против Судана

На фоне возобновления боевых действий в республике, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее предупредил, что Соединенные Штаты могут принять меры против лидеров суданской армии Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Сил быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагло, также известного как Хамедти, после провала джиддинского перемирия под эгидой Вашингтона.