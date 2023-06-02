Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

США ввели экономические санкции и визовые ограничения против Судана

Весь мир
США ввели экономические санкции и визовые ограничения против Судана

Вашингтон, 2 июня. Соединенные Штаты ввели экономические санкции и визовые ограничения в отношении лиц, причастных к вспышкам насилия в Судане. Об этом объявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Эти меры направлены на привлечение к ответственности виновных в подрыве мира, безопасности и стабильности в Судане», — сказал он.

Салливан добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать суданский народ и его «законные требования демократического перехода».

На фоне возобновления боевых действий в республике, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее предупредил, что Соединенные Штаты могут принять меры против лидеров суданской армии Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Сил быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагло, также известного как Хамедти, после провала джиддинского перемирия под эгидой Вашингтона.

США ввели экономические санкции и визовые ограничения против Судана

Напомним, что в среду, 31 мая, руководство суданской армии объявило о приостановке своего участия в переговорах с СБР в саудовском городе Джидда, обвинив Силы быстрого реагирования в несоблюдении условий соглашения и саботаже режима перемирия.

Блинкен подчеркнул, что обе стороны конфликта «нарушили обязательства по прекращению огня», и назвал ситуацию в африканской республике «очень хрупкой».

Ранее посол России в Судане Алексей Черновол сообщил об отсутствии угроз в адрес российского диппредставительства в Хартуме. Основной состав дипмиссии РФ продолжает работу, несмотря на сложную обстановку в стране.
Судан африка США санкции россия салливан блинкен
Военкоры ФАН