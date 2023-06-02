США ввели экономические санкции и визовые ограничения против Судана

Вашингтон, 2 июня. Соединенные Штаты ввели экономические санкции и визовые ограничения в отношении лиц, причастных к вспышкам насилия в Судане. Об этом объявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Эти меры направлены на привлечение к ответственности виновных в подрыве мира, безопасности и стабильности в Судане», — сказал он.
Салливан добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать суданский народ и его «законные требования демократического перехода».
На фоне возобновления боевых действий в республике, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее предупредил, что Соединенные Штаты могут принять меры против лидеров суданской армии Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Сил быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагло, также известного как Хамедти, после провала джиддинского перемирия под эгидой Вашингтона.
Напомним, что в среду, 31 мая, руководство суданской армии объявило о приостановке своего участия в переговорах с СБР в саудовском городе Джидда, обвинив Силы быстрого реагирования в несоблюдении условий соглашения и саботаже режима перемирия.
Блинкен подчеркнул, что обе стороны конфликта «нарушили обязательства по прекращению огня», и назвал ситуацию в африканской республике «очень хрупкой».
Ранее посол России в Судане Алексей Черновол сообщил об отсутствии угроз в адрес российского диппредставительства в Хартуме. Основной состав дипмиссии РФ продолжает работу, несмотря на сложную обстановку в стране.