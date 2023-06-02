Писатель Александр Пелевин поздравил с 86-летием поэтессу Юнну Мориц

Юнна Мориц известна также своей патриотической позицией: с 2014 года она активно поддерживает Донбасс в его борьбе с киевским режимом. По случаю дня рождения поэтессы с корреспондентом ФАН связался Александр Пелевин — писатель сердечно поздравил ее через наше издание.