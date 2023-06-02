Писатель Александр Пелевин поздравил с 86-летием поэтессу Юнну Мориц

Сегодня, 2 июня, свой 86-й день рождения отмечает Юнна Мориц —известный поэт, автор нескольких поэтических книг и книг стихов для детей. Многие ее стихи были использованы для создания известных песен в России, таких как «Ежик резиновый», «Сильнее кошки зверя нет» и «Летающие лошади».
Известный мультипликационный фильм «Большой секрет для маленькой компании» также был создан на основе ее стихотворений.
Она также перевела на русский язык песню «Переведи меня через майдан» стихами Виталия Коротича.
Юнна Мориц известна также своей патриотической позицией: с 2014 года она активно поддерживает Донбасс в его борьбе с киевским режимом. По случаю дня рождения поэтессы с корреспондентом ФАН связался Александр Пелевин — писатель сердечно поздравил ее через наше издание.
«Юнна Мориц — абсолютно великий стихотворец, настоящая глыба, оставившая глубокий след в русской литературе! — заявил Пелевин. — Спасибо ей за ее творчество и за ее гражданскую позицию!»
Писатель пожелал коллеге здоровья и долгих лет жизни.
«Пусть и дальше творит назло врагам и на радость России!» — сказал собеседник ФАН.
Ранее Александр Пелевин рассказал об истории с запретом его выступления на Книжном салоне в Петербурге.