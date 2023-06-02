На Западе случилось прозрение: Россия извлекла огромный опыт из СВО

В ряде западных изданий обсуждалась ситуация вокруг СВО, которая не особенно радует военных НАТО. Представители Североатлантического альянса констатируют прискорбный для себя факт, что российские вооруженные силы из хода операции извлекают значительно больше опыта, чем достается структурам блока.
Суть вопроса сводится к тому, что, применяя свое новейшее вооружение, стороны получают практический опыт, всесторонне его анализируя, делая соответствующие выводы и исправляя выявленные недостатки. Однако есть небольшой нюанс: пока военные специалисты РФ получают практику, западные могут довольствоваться только выводами, которые им предоставляет украинская сторона. Как бы глубоко подразделения ВСУ ни были глубоко интегрированы в командные структуры НАТО, это никоим образом не приводит к практической натренированности западных военнослужащих по всем аспектам современной войны.
Взять, к примеру, весьма эффективное применение управляемых ракет американских комплексов HIMARS. Какой всплеск эмоций вызвали первые пуски! Но спустя некоторое время в основном были выработаны меры противодействия как организационного, так и технического характера. Войска и ресурсы стали рассредоточивать на местности, а системы ПВО получили новое программное обеспечение, способное более эффективно решать огневые задачи. В НАТО, например, никаких мероприятий по установлению необходимости рассредоточения войск и складов до сих пор не провели — у них нет такой острой нужды, и это дело не внедрили в войска.
Или, например, история с БПЛА — конкретно с небольшими квадрокоптерами, которые за прошедший год прошли эволюцию. Из простых разведчиков и корректировщиков они доросли до реально ударных машин, способных как сбрасывать на цель гранаты или даже мины, так и таких, которые действуют в качестве дронов-камикадзе. Сегодня в подразделениях ВС РФ их десятки тысяч — во многом, конечно, благодаря волонтерам, но в последнее время пошли и централизованные поставки. И все это в дополнение к дронам-камикадзе «Ланцет», которые заняли вполне достойное место в системе вооружения.
Дело в том, что в структурах боевых подразделений НАТО, которые развернуты в Европе в ожидании своего участия в предполагаемой войне с Россией, нет и не предвидится такого насыщения дронами, какое есть у нас. Там существует только элемент вооружения, соответствующий нашим «Ланцетам», который не является панацеей, а занимает только четко обозначенную нишу. На уровне взвода и роты основную нагрузку несут дроны коммерческого типа, которых в невоюющих (пока) войсках НАТО практически нет. Как и нет такого количества специалистов, способных управлять коптерами, в том числе FPV-дронами, требующими особых навыков и умений.
Если подняться на ступень выше — например, к крылатым ракетам и средствам противовоздушной обороны, — то и здесь мы увидим интересный расклад, идущий далеко не в пользу Запада. Глядя на историю применения ракетного вооружения по целям на территории Украины, можно сделать вывод о том, что Россия не только отработала тактику массированного ракетного прорыва ПВО противника, но и через пробы и ошибки определила эффекты от поражения тех или иных целей. Помните, пробовали бить крылатыми ракетами крупные автомобильные и железнодорожные мосты? Был сделан вывод об эффективности таких ударов, о сроках, необходимых для восстановления мостов после полученных повреждений, о периодичности, которая требуется для надежного прекращения движения по атакуемым мостам.
То же самое касается и энергетической инфраструктуры: удары по электрическим подстанциям, распределителям, вырабатывающим агрегатам позволили отфиксировать результаты, по которым были сделаны практические выводы — насколько глубок будет ущерб противнику при поражении объектов энергетики, как это отразится, например, на движении электропоездов, работе промышленного объекта или предоставлении услуг связи. Как только это все было практически отработано, удары прекратились.
Вишенкой на торте стало уничтожение американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые были поставлены на Украину для обеспечения ПВО. Российские ракетчики получили уникальную возможность отработать на практике все необходимые вопросы по уничтожению подобных ЗРК.
Уже известно как минимум о трех успешных атаках по элементам Patriot, что дает основания задуматься о завершении отработки вопросов по массированному уничтожению таких комплексов в потенциальной большой войне с Западом. В это же самое время США в силу ряда ограничений организационного характера не имеют возможности нарастить боевые возможности комплекса, что уже отразилось на его имидже. Так, западные издания сообщают, что акции производителя комплекса Raytheon Technologies Corporation за последний месяц, который пришелся на феерическое уничтожение «лучшего в мире ЗРК», упали на 12%.
И это мы коснулись только нескольких направлений, тогда как их в реальности гораздо больше. В общем, на Западе серьезно полагают, что украинская кампания позволила российской армии, несмотря на потери (кратно компенсированные частичной мобилизацией), обрести тот опыт, для получения которого войскам НАТО нужно втянуться в конфликт. А вступать в противостояние с опытной армией желания ни у кого нет.