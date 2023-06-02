На Западе случилось прозрение: Россия извлекла огромный опыт из СВО

Если подняться на ступень выше — например, к крылатым ракетам и средствам противовоздушной обороны, — то и здесь мы увидим интересный расклад, идущий далеко не в пользу Запада. Глядя на историю применения ракетного вооружения по целям на территории Украины, можно сделать вывод о том, что Россия не только отработала тактику массированного ракетного прорыва ПВО противника, но и через пробы и ошибки определила эффекты от поражения тех или иных целей. Помните, пробовали бить крылатыми ракетами крупные автомобильные и железнодорожные мосты? Был сделан вывод об эффективности таких ударов, о сроках, необходимых для восстановления мостов после полученных повреждений, о периодичности, которая требуется для надежного прекращения движения по атакуемым мостам.