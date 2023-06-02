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Минобороны Германии опасается разглашения гостайн работающими в Китае экс-военными ВВС, сообщает Spiegel

Армия
Минобороны Германии опасается разглашения гостайн работающими в Китае экс-военными ВВС, сообщает Spiegel

Министерство обороны ФРГ крайне встревожено из-за вероятности госизмены со стороны нескольких бывших военнослужащих немецких ВВС, прежде работающими инструкторами по обучению пилотов истребителей в КНР. Соответствующей информацией поделились авторы издания Spiegel.

Материал был обнародован 2 июня, в пятницу. Экс-военнослужащие также могут делиться с китайцами навыками и секретной информацией, указали в ведомстве.

«Китай пытается завербовать бывших пилотов НАТО в качестве инструкторов через внешние агентства, это относится и к бывшим пилотам бундесвера», — указывается в издании.

Прежде Минобороны Германии подтвердило подготовку военной помощи киевскому режиму на 2,7 миллиарда евро.
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