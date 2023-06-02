Врач Кира Форестер рассказала о признаках старческой деменции

По словам Форестер, обычно родственники приходят к выводу, что речь идет о «деменции», после появления дезориентации во времени, пространстве, когда человек начинает неадекватно себя вести. Однако начинается это намного раньше. Так, капризы, вредности и потеря эмпатии являются первым признаком органического отмирания клеток мозга, то есть деменции, пояснила эксперт.