Врач Кира Форестер рассказала о признаках старческой деменции

Организатор и глава одной из сетей пансионатов для пожилых людей Кира Форестер поделилась информацией о том, что такое деменция, и какое она имеет отношение к капризам пожилых людей.
По словам Форестер, обычно родственники приходят к выводу, что речь идет о «деменции», после появления дезориентации во времени, пространстве, когда человек начинает неадекватно себя вести. Однако начинается это намного раньше. Так, капризы, вредности и потеря эмпатии являются первым признаком органического отмирания клеток мозга, то есть деменции, пояснила эксперт.
Еще один признак деменции – это возмещение отсутствия собственной энергии за счет близких людей, отметила медик. При этом больные осознанно затрагивают самые чувствительные темы для близких. Если после общения со стариком вы ощущаете себя опустошенным, значит ваш собеседник страдает деменцией, добавила врач.