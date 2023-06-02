Патриарх Кирилл назначил на пост и. о. председателя Экспертного совета по церковному искусству РПЦ иерея Мишина

Настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе города Москвы, иерей Владислав Мишин стал новым исполняющим обязанности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации.
Согласно указу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованному на сайте Русской православной церкви (РПЦ), Мишин стал также исполняющим обязанности епархиального древлехранителя Московской епархии и членом Патриаршего совета по культуре.
Следует отметить, что ранее должность председателя занимал протоиерей Леонид Калинин. Известно, что его запретили в священнослужении за «воспрепятствование» принесению в храм Христа Спасителя «Троицы» Андрея Рублева.