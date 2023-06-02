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Патриарх Кирилл назначил на пост и. о. председателя Экспертного совета по церковному искусству РПЦ иерея Мишина

Общество
Патриарх Кирилл назначил на пост и. о. председателя Экспертного совета по церковному искусству РПЦ иерея Мишина

Настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе города Москвы, иерей Владислав Мишин стал новым исполняющим обязанности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

Согласно указу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованному на сайте Русской православной церкви (РПЦ), Мишин стал также исполняющим обязанности епархиального древлехранителя Московской епархии и членом Патриаршего совета по культуре.

Следует отметить, что ранее должность председателя занимал протоиерей Леонид Калинин. Известно, что его запретили в священнослужении за «воспрепятствование» принесению в храм Христа Спасителя «Троицы» Андрея Рублева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рпц иерей Владислав Мишин Экспертный совет по церковному искусству архитектуре и реставрации
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