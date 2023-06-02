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При ударе по морскому порту в Бердянске пострадали девять человек

Происшествия
При ударе по морскому порту в Бердянске пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по морскому порту в Бердянске Запорожской области. Там уточнили последствия атаки.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале указал на число пострадавших жителей Бердянска. При этом информация об их состоянии здоровья не уточняется.

Ранее в военно-гражданской администрации Бердянска сообщили, что удар был совершен примерно в 12:00. Произведенная украинскими военнослужащими атака не отразилась на состоянии близлежащих объектов.
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