Девять человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по морскому порту в Бердянске Запорожской области. Там уточнили последствия атаки.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале указал на число пострадавших жителей Бердянска. При этом информация об их состоянии здоровья не уточняется.
Ранее в военно-гражданской администрации Бердянска сообщили, что удар был совершен примерно в 12:00. Произведенная украинскими военнослужащими атака не отразилась на состоянии близлежащих объектов.