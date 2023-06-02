В Шебекино пропало электричество и водоснабжение

Утром 2 июня Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области. Более 2,5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения в связи с продолжающимися обстрелами территории со стороны Вооруженных сил Украины. По словам губернатора, ночь в регионе прошла относительно спокойно.