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В Шебекино пропало электричество и водоснабжение

Происшествия
В Шебекино пропало электричество и водоснабжение

Городской округ Шебекино остался без электричества и водоснабжения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Утром 2 июня Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области. Более 2,5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения в связи с продолжающимися обстрелами территории со стороны Вооруженных сил Украины. По словам губернатора, ночь в регионе прошла относительно спокойно.

Ранее в результате обстрела ВСУ в Шебекино от полученных травм скончались на месте две женщины. Также с осколочными ранениями госпитализированы двое мужчин.
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