В Госдуме предложили включить в учебники обществознания материалы по геноциду народов СССР

Представитель ГД говорит, что решения судебных инстанций особенно важны сейчас. Они позволят показать школьникам всю бесчеловечность гитлеровского режима и сформировать среди них неприятие по отношению к любым проявлениям неонацизма. Особенно важно раскрыть в новом учебнике понятия «геноцид» и «неонацизм», отмечает Занко.