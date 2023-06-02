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В Госдуме предложили включить в учебники обществознания материалы по геноциду народов СССР

Общество
В Госдуме предложили включить в учебники обществознания материалы по геноциду народов СССР

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко в своем Telegram-канале написала о предложении включить в новый учебник обществознания материалы судов по геноциду народов СССР.

По словам парламентария, соответствующий депутатский запрос уже направлен главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Занко напомнила, что проект «Без срока давности», поддерживаемый президентом, провел уже 12 судов по геноциду народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Представитель ГД говорит, что решения судебных инстанций особенно важны сейчас. Они позволят показать школьникам всю бесчеловечность гитлеровского режима и сформировать среди них неприятие по отношению к любым проявлениям неонацизма. Особенно важно раскрыть в новом учебнике понятия «геноцид» и «неонацизм», отмечает Занко.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин объяснил важность признания преступлений Третьего рейха геноцидом. По словам главы Следственного комитета, это не позволит Западу переписать историю.
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