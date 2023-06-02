Звезда Голливуда Харрисон Форд низко оценил работу каскадеров на съемках «Индианы Джонса»

Голливудский мэтр Харрисон Форд вспомнил, что он был недоволен работой каскадеров на съемках блокбастера «Индиана Джонс и колесо судьбы», пишет Esquire.
Звезда киноэпопеи «Звездные войны» вспомнил рабочий момент, когда ему надо было проехаться на лошади верхом. Когда он закончил съемки в этом эпизоде, вспоминает артист, то почувствовал руки на своих ногах.
«Я смотрю вниз, а там трое каскадеров следят, чтобы я не упал со стремени», — иронично заметил номинант на премию «Оскар».
Этот казус вызвал раздражение у актера, который тогда сам мог спокойно покинуть седло.
На прошедшем 76-м Каннском кинофестивале Харрисона Форда наградили «Золотой пальмовой ветвью».