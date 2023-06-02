Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Звезда Голливуда Харрисон Форд низко оценил работу каскадеров на съемках «Индианы Джонса»

Шоу-бизнес
Звезда Голливуда Харрисон Форд низко оценил работу каскадеров на съемках «Индианы Джонса»

Голливудский мэтр Харрисон Форд вспомнил, что он был недоволен работой каскадеров на съемках блокбастера «Индиана Джонс и колесо судьбы», пишет Esquire.

Звезда киноэпопеи «Звездные войны» вспомнил рабочий момент, когда ему надо было проехаться на лошади верхом. Когда он закончил съемки в этом эпизоде, вспоминает артист, то почувствовал руки на своих ногах.

«Я смотрю вниз, а там трое каскадеров следят, чтобы я не упал со стремени», — иронично заметил номинант на премию «Оскар».

Этот казус вызвал раздражение у актера, который тогда сам мог спокойно покинуть седло.

На прошедшем 76-м Каннском кинофестивале Харрисона Форда наградили «Золотой пальмовой ветвью».
харрисон форд Индиана Джонс и колесо судьбы каскадеры
Военкоры ФАН