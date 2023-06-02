По селу Троицкое Курской области осуществили пять прилетов

Село Троицкое Кореневского Курской области попало под обстрел со стороны украинских военнослужащих. Там зафиксировали пять прилетов.
Губернатор региона Роман Старовойт написал об ударе в личном Telegram-канале. В результате обстрела никто не пострадал. Однако снаряды повредили четыре домовладения и одну машину. В селе продолжают подомовой обход.
До этого атаке беспилотников ВСУ, которых сбила система ПВО, подвергся Курск. Позже глава области отправился на место происшествия и сообщил о последствиях ночного удара.