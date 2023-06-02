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По селу Троицкое Курской области осуществили пять прилетов

Происшествия
По селу Троицкое Курской области осуществили пять прилетов

Село Троицкое Кореневского Курской области попало под обстрел со стороны украинских военнослужащих. Там зафиксировали пять прилетов.

Губернатор региона Роман Старовойт написал об ударе в личном Telegram-канале. В результате обстрела никто не пострадал. Однако снаряды повредили четыре домовладения и одну машину. В селе продолжают подомовой обход.

До этого атаке беспилотников ВСУ, которых сбила система ПВО, подвергся Курск. Позже глава области отправился на место происшествия и сообщил о последствиях ночного удара.
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