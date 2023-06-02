Сотрудники ГИБДД Ставрополья проводят инструктажи в детских лагерях

В Ставропольском крае автоинспекторы посещают детские лагеря. Полицейские рассказывают ребятам о правилах дорожного движения и важности их соблюдения.
Например, в Ессентуках служащие дорожной полиции провели практический урок в детском санатории «Юность». Ребятам напомнили правила поведения на улицах, а также рассказали о том, как правильно кататься на велосипедах, самокатах, роликах и других популярных средствах индивидуальной мобильности, сообщает «Вечерний Ставрополь». Каждому участнику встречи инспекторы подарили светоотражающие наклейки для одежды.
Старшие ребята учились оказывать первую доврачебную помощь в случае травмы с помощью специального манекена. Каждый мог осмотреть и посидеть за рулем машины дорожно-патрульной службы.
Подобные мероприятия сотрудники автоинспекции Ессентуков будут в течение всего лета проводить еще в трех санаториях, где отдыхают и проходят оздоровление дети.