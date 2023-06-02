Шведский девелопер Bonava продаст активы на 3,3 млрд рублей в Петербурге

Шведская девелоперская компания Bonava продает активы в Санкт-Петербурге. Земельный банк фирмы составляет 16 гектаров.
Покупателя на свой бизнес компания уже нашла — земельные участки приобретет петербургская строительная компания RBI. Сумма сделки составит 3,3 миллиарда рублей.
Отмечается, что изначальная цена бизнеса белы на 1,6 миллиарда дороже. Bonava пришлось понизить цену, так как участки в ее владении имеют небольшую площадь и требуют дополнительных затрат на подготовку к строительству. Всего девелопер имеет в земельном банке 16 гектаров, на которых можно возвести около 230 тысяч квадратных метров жилья, пишет kp.ru.
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