Шведский девелопер Bonava продаст активы на 3,3 млрд рублей в Петербурге

Отмечается, что изначальная цена бизнеса белы на 1,6 миллиарда дороже. Bonava пришлось понизить цену, так как участки в ее владении имеют небольшую площадь и требуют дополнительных затрат на подготовку к строительству. Всего девелопер имеет в земельном банке 16 гектаров, на которых можно возвести около 230 тысяч квадратных метров жилья, пишет kp.ru.