Движение электричек в Шебекинском городском округе приостановлено из-за обстрелов ВСУ

Из-за обстрелов Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины движение электричек из Белгорода в поселок Нижеголь будет приостановлено 3 июня. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального правительства.
О сроках восстановления движения по маршруту пока ничего неизвестно. В пресс-службе отметили, что пассажиры будут дополнительно проинформированы по этому вопросу.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела ВСУ автотрассы в поселке Маслова Пристань. Также с осколочными ранениями госпитализированы еще двое мужчин.