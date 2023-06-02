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Движение электричек в Шебекинском городском округе приостановлено из-за обстрелов ВСУ

Происшествия
Движение электричек в Шебекинском городском округе приостановлено из-за обстрелов ВСУ

Из-за обстрелов Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины движение электричек из Белгорода в поселок Нижеголь будет приостановлено 3 июня. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О сроках восстановления движения по маршруту пока ничего неизвестно. В пресс-службе отметили, что пассажиры будут дополнительно проинформированы по этому вопросу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела ВСУ автотрассы в поселке Маслова Пристань. Также с осколочными ранениями госпитализированы еще двое мужчин.
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