Более сотни человек в Курской области получили удостоверение «Почетный житель приграничья»

Во исполнение решения Курской облдумы от 27 октября 2022 года в регионе выдаются гражданам соответствующие удостоверения. На сегодняшний день звание «Почетный житель приграничья» получили уже 133 курянина. Всем им по закону полагаются меры господдержки, сообщает dddkursk.ru.