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Более сотни человек в Курской области получили удостоверение «Почетный житель приграничья»

Общество
Более сотни человек в Курской области получили удостоверение «Почетный житель приграничья»

Власти Курской области рассказали о практике присвоения звания «Почетный житель приграничья» в регионе.

Во исполнение решения Курской облдумы от 27 октября 2022 года в регионе выдаются гражданам соответствующие удостоверения. На сегодняшний день звание «Почетный житель приграничья» получили уже 133 курянина. Всем им по закону полагаются меры господдержки, сообщает dddkursk.ru.

Как напомнили в региональном правительстве, удостоверения вручаются жителям, которые вносят значительный вклад в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО).
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