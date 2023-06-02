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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Коккинакиса и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Спорт
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Коккинакиса и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции. Призовой фонд этого соревнования в Париже на грунтовых кортах составляет 49 млн евро.

В третьем раунде россиянин переиграл австралийского спортсмена Танаси Коккинакиса со счетом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5). Для того, чтобы заработать эту волевую победу, игроку из РФ потребовалось целых 3 часа и 44 минуты.

На следующем этапе «Ролан Гаррос» игрок из РФ сыграет с победителем встречи между итальянцем Лоренцо Сонего и соотечественником Андреем Рублевым.

Сегодня же, 2 июня, первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла американку Пейтон Стирнс и тоже прошла в четвертый круг второго в сезоне турнира Большого шлема.
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