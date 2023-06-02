Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Коккинакиса и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

В третьем раунде россиянин переиграл австралийского спортсмена Танаси Коккинакиса со счетом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5). Для того, чтобы заработать эту волевую победу, игроку из РФ потребовалось целых 3 часа и 44 минуты.