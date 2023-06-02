Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские военные отбили атаку коллаборационистского легиона «Свобода России» в районе Шебекино, пишут СМИ

Происшествия
Российские военные отбили атаку коллаборационистского легиона «Свобода России» в районе Шебекино, пишут СМИ

Боевики из запрещенного легиона «Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация) попытался совершить атаку на российские территории. Об этом 1 июня пишет Mash.

По информации Telegram-канала, коллаборационистское формирование попыталось ударить по Белгородской области в районе города Шебекино. Однако их оперативно отбросили на Украину военнослужащие России.

Mash пишет, что пограничникам удалось поразить два вражеских танка. Первая боевая машина догорела уже на территориях Украины. Экипаж второго танка вылез на открытую местность, чтобы сфотографироваться, однако в этот же момент по ним открыли огонь. В итоге диверсантам пришлось убегать пешком, потому что танк был выведен из строя.

Ранее ВСУ обстреляли дорогу в Шебекинском городском округе. В результате погибли две женщины.
белгородская область шебекино диверсанты всу
Военкоры ФАН