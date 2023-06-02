Российские военные отбили атаку коллаборационистского легиона «Свобода России» в районе Шебекино, пишут СМИ

Mash пишет, что пограничникам удалось поразить два вражеских танка. Первая боевая машина догорела уже на территориях Украины. Экипаж второго танка вылез на открытую местность, чтобы сфотографироваться, однако в этот же момент по ним открыли огонь. В итоге диверсантам пришлось убегать пешком, потому что танк был выведен из строя.