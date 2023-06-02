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В Краснодарском крае для детского туризма рекомендовано 11 маршрутов

Общество
В Краснодарском крае для детского туризма рекомендовано 11 маршрутов

В этом году на Кубани для детского туризма рекомендовано 11 маршрутов. Они подойдут как для самодеятельного туризма, так и для организованных групп детей из лагерей и здравниц.

Перед началом летнего сезона список «детских» туристических маршрутов актуализирован министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сообщает «Кубанское информационное агентство». Вместе с сотрудниками министерства чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны каждый маршрут был обследован специалистами «Кубань-СПАС».

Большинство туристических маршрутов, рекомендованных для детей, проложены по территориям Абинского, Северского, Мостовского районов, Геленджика, Горячего Ключа и Сочи.
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