В Краснодарском крае для детского туризма рекомендовано 11 маршрутов

В этом году на Кубани для детского туризма рекомендовано 11 маршрутов. Они подойдут как для самодеятельного туризма, так и для организованных групп детей из лагерей и здравниц.
Перед началом летнего сезона список «детских» туристических маршрутов актуализирован министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сообщает «Кубанское информационное агентство». Вместе с сотрудниками министерства чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны каждый маршрут был обследован специалистами «Кубань-СПАС».
Большинство туристических маршрутов, рекомендованных для детей, проложены по территориям Абинского, Северского, Мостовского районов, Геленджика, Горячего Ключа и Сочи.