Мизулина исключила примирение с Моргенштерном

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объяснила свое отношение к скандальному рэп-исполнителю Моргенштерну✱.
По словам Мизулиной, Моргенштерн, признанный иностранным агентом, напрямую нарушил закон. Поэтому она категорически исключает какие-либо встречи и контакты с ним. Соответственно, места для него на российской эстраде нет, сообщает Life.ru.
Урегулирование конфликта с Моргенштерном возможно лишь в рамках расследования, которое ведут сотрудники СК России. Подобные Моргенштерну субъекты пускай не надеются на решение своих проблем посредством покаянных бесед.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами