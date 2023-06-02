Близкий к семье Михалковых источник опроверг сообщения о госпитализации режиссера

Сообщения о госпитализации народного артиста РСФСР Никиты Михалкова оказались недостоверным. Об этом сообщил источник ФАН, близкий к семье артистов.
По его словам, советский и российский режиссер посетил больницу в рамках плановой диспансеризации. Telegram-каналу Shot супруга актера Татьяна Михалкова уточнила, что с мужем все в порядке, он жив и здоров.
Ранее в российских Telegram-канал распространились сообщения о том, что режиссер попал в больницу. Там указали, что артист пожаловался на проблемы с сердцем.