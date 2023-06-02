Силы НАТО не занимались установлением мира в Сербии, а поддерживали «независимость Косово», на деле помогая косоварам угнетать сербов. К такому выводу пришел военный эксперт Сонг Джунпин, пишет издание Global Times.
По словам специалиста, вооруженный конфликт на Украине до сих пор не завершился мирным урегулированием. Наряду с этим, есть вероятность возобновления противостояния на Балканах, отметил военный эксперт из КНР.
«Поскольку конфликт между Россией и Украиной не дал желаемого эффекта, Вашингтон сейчас пытается развязать новую войну на европейском континенте», — считает Сонг Джунпин.
Иностранный специалист убежден, что ситуация на Балканах сейчас находится на взрывоопасной стадии. Участие НАТО еще больше усугубило раскол между косоварами и сербами, с одной стороны, призывая к ослаблению напряженности, а с другой, увеличивая военное присутствие в регионе, подчеркнул Сонг Джунпин. По мнению китайского и других аналитиков, США выгоден хаос в Европе, поскольку он приведет к беспорядку в европейской экономике и зависимости этой части мира от Вашингтона.