Иностранный специалист убежден, что ситуация на Балканах сейчас находится на взрывоопасной стадии. Участие НАТО еще больше усугубило раскол между косоварами и сербами, с одной стороны, призывая к ослаблению напряженности, а с другой, увеличивая военное присутствие в регионе, подчеркнул Сонг Джунпин. По мнению китайского и других аналитиков, США выгоден хаос в Европе, поскольку он приведет к беспорядку в европейской экономике и зависимости этой части мира от Вашингтона.