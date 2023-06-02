Политолог Жарихин: Президент Литвы Науседа — просто дешевый демагог

Как заявил накануне президент Литвы Гитанас Науседа, Украине нужно предложить компенсацию за то, что она не в НАТО, и альянс пока не намерен приглашать ее стать полноправным членом. Как считает политолог Владимир Жарихин, такие инициативы говорят о снижении общего интеллектуального уровня в странах Прибалтики.
О необходимости предоставления «компенсации» Украине президент Литвы Науседа заявил на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове. «Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность обеспечить полноправное членство Украины в НАТО на данный момент», — сказал Науседа.
Он отметил, что все понимают — предложить Киеву «в разгар военных действий» полноправное членство в военном союзе будет крайне сложно. Но тогда, по мнению Науседы, необходимо найти «достаточные гарантии безопасности» — такие как военно-политическая поддержка, или институциональные рамки для более тесного сотрудничества между Украиной и НАТО.
Науседа считает, что эта тема будет весьма актуальной на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле. «Ситуация очень серьезная, и она постоянно ухудшается. Особенно с учетом того, что Белоруссия сегодня активно вовлечена в этот конфликт, и готова развернуть на своей территории тактическое ядерное оружие», — добавил политик.
Как сообщил ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Науседа должен личным примером показать стремление выплачивать Украине компенсации.
«Я надеюсь, что, произнеся эти слова, уважаемый президент Гитанас Науседа тут же пошел в банк, и снял со своего личного счета какое-то количество средств, чтобы помочь Украине. Если же это не так, то становится понятно, что он — просто дешевый демагог, — указал политолог. — Вообще, в традициях лидеров стран Прибалтики — предлагать какие-то компенсации, рассчитывая на карман своих старших партнеров по альянсу: Германии, США, Франции и других богатых стран».
По мнению Жарихина, в данном случае нужно простить прибалтам их странные инициативы.
«Дело в том, что в последние десятилетия наблюдались мощные волны миграции жителей Эстонии, Латвии и Литвы в Западную Европу. Они затронули самых умных, расчетливых и продвинутых прибалтов. Из-за этого резко ухудшился общий интеллектуальный потенциал жителей этих республик, равно как и тамошних политиков. Это хорошо видно по таким вот предложениям», — указал Жарихин.
Он также считает, что на предстоящем в июле в Вильнюсе саммите НАТО Украине не стоит рассчитывать на какие-то реальные бонусы.
«Думаю, натовские страны к саммиту еще немного поскребут по «оружейным сусекам». Но на какие-то масштабные поставки Киеву рассчитывать не стоит, ведь потенциал вооружений НАТО, рассчитанный для Украины, как недавно сказал генсек Йенс Столтенберг, сегодня почти исчерпан», — заключил аналитик.
Напомним, Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014-м, после вхождения Крыма в Россию и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Курс на вступление в альянс был зафиксирован в Конституции Украины в 2017-м. В 2018-м НАТО признал за Украиной статус «страны-аспиранта», кандидата на членство в альянсе, а в 2020-м Киев получил статус «партнера с расширенными возможностями». В сентябре 2022-го, после вхождения четырех новых регионов в состав РФ, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре».