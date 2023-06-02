Политолог Жарихин: Президент Литвы Науседа — просто дешевый демагог

Напомним, Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014-м, после вхождения Крыма в Россию и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Курс на вступление в альянс был зафиксирован в Конституции Украины в 2017-м. В 2018-м НАТО признал за Украиной статус «страны-аспиранта», кандидата на членство в альянсе, а в 2020-м Киев получил статус «партнера с расширенными возможностями». В сентябре 2022-го, после вхождения четырех новых регионов в состав РФ, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре».