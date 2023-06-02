Телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал свое увольнение из шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Месяц назад стало известно, что шоумена Дмитрия Диброва в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» заменила певица Юлианна Караулова. Как передает «Телепрограмма.про», сам мужчина отнесся к увольнению с пониманием.
Журналист призвал поддержать новую ведущую и воздержаться от критики в ее адрес. Дибров отметил, что знает о просьбах аудитории вернуть его на экраны. Однако шоумен подчеркнул, что подобная история уже была в начале 2000-х годов – в то время его место занял Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ).
Также телеведущий назвал Караулову достаточно умной девушкой. В доказательство он привел момент, когда она участвовала в шоу и выиграла три миллиона рублей. В то время как сам Дибров «пару раз сидел в кресле игрока и выше 200 тысяч не поднимался».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами