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Телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал свое увольнение из шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал свое увольнение из шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Месяц назад стало известно, что шоумена Дмитрия Диброва в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» заменила певица Юлианна Караулова. Как передает «Телепрограмма.про», сам мужчина отнесся к увольнению с пониманием.

Журналист призвал поддержать новую ведущую и воздержаться от критики в ее адрес. Дибров отметил, что знает о просьбах аудитории вернуть его на экраны. Однако шоумен подчеркнул, что подобная история уже была в начале 2000-х годов – в то время его место занял Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ).

Также телеведущий назвал Караулову достаточно умной девушкой. В доказательство он привел момент, когда она участвовала в шоу и выиграла три миллиона рублей. В то время как сам Дибров «пару раз сидел в кресле игрока и выше 200 тысяч не поднимался».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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