Телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал свое увольнение из шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Журналист призвал поддержать новую ведущую и воздержаться от критики в ее адрес. Дибров отметил, что знает о просьбах аудитории вернуть его на экраны. Однако шоумен подчеркнул, что подобная история уже была в начале 2000-х годов – в то время его место занял Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ).