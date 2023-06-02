Профессор Гильденскиольд: вейпы могут привести к более серьезным последствиям для здоровья, чем обычные сигареты

Закон о госрегулировании табачного рынка ценен тем, что предусматривает жесткий контроль за оборотом электронных сигарет и вейпов, которые могут быть для здоровья человека куда опаснее, чем обычные сигареты.
Об этом заявил доктор медицинских наук, заведующего кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования, профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.
В четверг, 1 июня, Госдума приняла закон, который устанавливает государственное регулирование производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства. Эта тема не зря вызывает у общества острый интерес. По оценке Минздрава РФ, в России от последствий злоупотреблений табаком ежегодно умирает от 300 до 400 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, наркотиков или СПИДа.
По мнению профессора, одно из самых важных положений нового закона – возможность жесткого регулирования изделий с нагреваемым табаком. В разговоре с корреспондентом ФАН он подчеркнул, что именно электронные сигареты и вейпы — это новый бич нашего времени.
«Для меня ключевое из того, что предлагают депутаты – регулирование, причем достаточно жесткое, электронных сигарет. С недавнего времени повсеместно наблюдается рост их популярности. Табачные компании представляли их как здоровую замену обычным сигаретам. Некоторые учреждения здравоохранения хвалили их за то, что они помогают людям бросить курить, что, конечно, не так. Ибо электронные сигареты также содержат никотин. Но гораздо важнее другое. Выяснилось, что системы парения и нагревания табака (например, вейпы и устройства типа айкоса) совсем не безопасны. Более того, они могут привести к куда более серьезным последствиям для здоровья, чем обычные сигареты», — заявил он.
Как объяснил профессор, дело в том, что в жидкости для вейпов часто добавляют специальные растворители: пропиленгликоль, глицерин и другие, чтобы смесь «правильно» испарялась. При нагревании эти химические вещества должны превращаться в аэрозоль, но часть их попадает в легкие в виде капель и оседает там, возникает воспаление и опасное накопление вредных веществ, что приводит к развитию заболеваний легких.
В медицине уже описан опасный для жизни синдром «повреждения легких, связанного с вейпингом» — форма липоидной пневмонии, вызываемой жидкостями, продаваемыми на черном рынке для использования в электронных сигаретах. Содержащиеся в вейпах ароматизаторы также несут опасность — они могут вызывать воспаления и повреждения бронхов и легочной ткани.
При этом воздействие электронных сигарет куда острее на детей и подростков, чей организм еще находится на стадии развития и формирования. Об этом все эксперты твердят в один голос. И самое главное — именно среди молодежи популярны данные устройства для курения.
«Страдает мозг, негативному влиянию подвергаются другие органы. Между тем исследования показали, что больше половины подростков пытаются курить электронные сигары, считая их безопасными. Так что контроль в этой области имеет, я считаю, первостепенное значение. Надо сказать, что в сфере производства и сбыта табако- и никотиносодержащей продукции в последние годы последовательно наводится порядок, ограничивается ее бесконтрольное распространение среди подростков. В 2020-м году принят закон о запрете продажи обычных сигарет несовершеннолетним, этой весной запрещена продажа им вейпов. Насколько мне известно, Минздравом РФ разработан проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака, в котором прописано повышение цен на сигареты и другие табачные изделия, а также полный запрет курения во многих общественных местах», — высказался собеседник ФАН.
Гильденскиольд напомнил, что 10 лет назад (1 июня 2013 года) вступил в силу федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Этот закон запрещает курение на стадионах, железнодорожных платформах, в школах, вузах, больницах, кафе, ресторанах, магазинах, лифтах, самолетах, аэропортах, а также рекламу табака.
Тогда у закона было много противников, но усилия властей и общества по борьбе с курением, пропаганда здорового образа жизни все же постепенно приносят свои плоды. Курение обычных сигарет становится немодным и число курящих в России сокращается, отметил эксперт. И новая напасть в виде вейпов и «электронок» требует ужесточения, чтобы эта тенденция сохранилась, резюмировал он.
С первого июня в России вейпы и кальяны нельзя продавать на ярмарках, выставках и в автоматах, открыто выставлять в магазинах и демонстрировать. Новые ограничения уравнивают правила по продаже сигарет и других никотиносодержащих изделий, а также устройств для потребления без самого табака или жидкости.