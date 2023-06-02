Профессор Гильденскиольд: вейпы могут привести к более серьезным последствиям для здоровья, чем обычные сигареты

Как объяснил профессор, дело в том, что в жидкости для вейпов часто добавляют специальные растворители: пропиленгликоль, глицерин и другие, чтобы смесь «правильно» испарялась. При нагревании эти химические вещества должны превращаться в аэрозоль, но часть их попадает в легкие в виде капель и оседает там, возникает воспаление и опасное накопление вредных веществ, что приводит к развитию заболеваний легких.