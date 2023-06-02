«Будем вас приглашать»: Пригожин пообещал оказать содействие авторам Telegram-канала «Оркестр Вагнера» в проведении репортажей на передовой

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что готов помочь редакции Telegram-канала «Оркестр Вагнера» с посещением зоны СВО. Он заверил, что журналисты получат приглашение для проведения репортажей на передовой.
Редакция канала объяснила, что хотела бы принести пользу в рамках проекта «ЧВК "Вагнер". Второй фронт», организованного Пригожиным. Однако в данный момент «Оркестр Вагнера» может использовать информацию о ситуации в зоне СВО лишь из открытых источников, поэтому просит посодействовать с организацией поездки на фронт. Создатель «оркестра» в свою очередь пообещал, что руководство формирования непременно вышлет приглашение представителям паблика.
«Первое, мы, безусловно, поможем вам выехать на территорию боевых действий и будем вас приглашать. И второе, теперь все будут понимать о том, что "Оркестр Вагнера" все-таки не наше дочернее аффилированное средство массовой информации», — передает заявление Пригожина его пресс-служба.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» рассказал, что его встречи с журналистами в нескольких городах России были не пресс-конференциями, а разговорами с информационными партнерами.