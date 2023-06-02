«Будем вас приглашать»: Пригожин пообещал оказать содействие авторам Telegram-канала «Оркестр Вагнера» в проведении репортажей на передовой

Редакция канала объяснила, что хотела бы принести пользу в рамках проекта «ЧВК "Вагнер". Второй фронт», организованного Пригожиным. Однако в данный момент «Оркестр Вагнера» может использовать информацию о ситуации в зоне СВО лишь из открытых источников, поэтому просит посодействовать с организацией поездки на фронт. Создатель «оркестра» в свою очередь пообещал, что руководство формирования непременно вышлет приглашение представителям паблика.