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Онлайн-кинотеатр оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в фильме

Происшествия
Онлайн-кинотеатр оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в фильме

Петербургский суд оштрафовал собственника «Триколор Кино и ТВ онлайн» за показ фильма со сценами, пропагандирующими ЛГБТ. Компания обязана выплатить 1 млн рублей.

Известно, что сервис был оштрафован из-за фильма «Английский цирюльник» 2000 года. Картина транслировалась со знаком 16+ и содержала запрещенные сцены с участием двух девушек. К административной ответственности привлекли организацию НАО «Национальная спутниковая компания», пишет kp.ru.

Собственник онлайн-кинотеатра не стал отрицать вину. Суд назначил компании штраф в размере миллиона рублей. Также был наказан и редактор сайта видеосервиса — она обязуется выплатить 200 тысяч рублей.

Ранее суд Таганского района Москвы оштрафовал корпорацию Google на 3 миллиона рублей за отказ удалить ролики с пропагандой ЛГБТ.

Данная информация предназначена для лиц старше 16 лет.
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