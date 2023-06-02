Онлайн-кинотеатр оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в фильме

Известно, что сервис был оштрафован из-за фильма «Английский цирюльник» 2000 года. Картина транслировалась со знаком 16+ и содержала запрещенные сцены с участием двух девушек. К административной ответственности привлекли организацию НАО «Национальная спутниковая компания», пишет kp.ru.