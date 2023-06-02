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Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в Москве с жалобами на сердце, сообщают СМИ

Происшествия
Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в Москве с жалобами на сердце, сообщают СМИ

Народный артист РСФСР Никита Михалков доставили в больницу Москвы с жалобами на сердце. Подробности состояния здоровья актера не уточняют.

Как сообщает Telegram-канал 112, российского режиссера направили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Предварительно, Михалков пожаловался на перебои работы жизненно важного органа и одышку.

Подобные сообщения появились в начале 2023 года. Тогда режиссера госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. Позже артист самостоятельно сообщил о своей выписке.
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