Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в Москве с жалобами на сердце, сообщают СМИ

Народный артист РСФСР Никита Михалков доставили в больницу Москвы с жалобами на сердце. Подробности состояния здоровья актера не уточняют.
Как сообщает Telegram-канал 112, российского режиссера направили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Предварительно, Михалков пожаловался на перебои работы жизненно важного органа и одышку.
Подобные сообщения появились в начале 2023 года. Тогда режиссера госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. Позже артист самостоятельно сообщил о своей выписке.