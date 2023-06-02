Актриса Дарья Мельникова побывала на дне рождения Кристины Асмус со своим сыном

Российскую актрису театра, кино и дубляжа Дарью Мельникову зафиксировали на светском мероприятии в обществе своего семилетнего сына Артура. Осенью 2022 года бывший муж актрисы сбежал за границу, оставив Дарью самостоятельно растить двоих детей.
Как пишет сетевое издание «Главный региональный», звезду отечественного экрана заметили с сыном на светском мероприятии, которое проводилось по случаю дня рождения ее коллеги Кристины Асмус. Когда виновница торжества опубликовала фотоснимки своих гостей, то среди фотографий поклонники творчества артистки обнаружили и Мельникову со своим сыном.
Пользователи обратили внимание на печальное лицо ребенка и связали это обстоятельство с тем, что отец малолетнего мальчика решил поискать счастья подальше от родной страны и оставленных сыновей.