Московская модель приняла участие в полуобнаженном кастинге и стала жертвой мошенников

В Москве 36-летняя модель во время поиска предложений по работе нашла объявление о наборе участников массовых сцен в новый клип исполнителя SHAMAN. Как передает Telegram-канал SHOT, после просмотра портфолио «продюсеры» пригласили ее на онлайн-собеседование.
Одобрив кандидатуру девушки на первом этапе, организаторы попросили ее отправить 700 рублей за аренду костюма, которые ей пообещали вернуть в день съемок. Во время онлайн-встречи москвичка в полуобнаженном виде по просьбе «кастинг-директора» принимала различные позы.
Через некоторое время ей позвонили мошенники и потребовали перевести на их счет денежные средства, а в противном случае опубликуют ее фотографии в сети Интернет. Девушка не растерялась и сразу написала заявление в правоохранительные органы.
Ранее жительница столицы отдала любовнику-мошеннику 900 тысяч рублей для того, что «откупить» его от мобилизации на Украину.