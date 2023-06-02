Власти Югры обеспечили условия для трудоустройства граждан по социальным контрактам

Отмечается, что в минувшем году было проведено более 200 рабочих встреч, семинаров и других мероприятий для работодателей и их отделов кадров, свыше 400 выездных индивидуальных консультаций. В итоге за 2022 год и первое полугодие 2023 года удалось заключить 3780 социальных контрактов на трудоустройство безработных.