Власти Югры обеспечили условия для трудоустройства граждан по социальным контрактам

Губернатор Югры Наталья Комарова оценила ситуацию на рынке труда в регионе.
По словам Комаровой, предпринятые меры по устранению дефицита доступных вакансий для трудоустройства граждан, заключивших социальные контакты, принесли свои позитивные плоды. Как пояснила Комарова, сейчас в регионе на одного безработного жителя приходится более пяти рабочих мест, сообщает UGRA-NEWS.RU.
Отмечается, что в минувшем году было проведено более 200 рабочих встреч, семинаров и других мероприятий для работодателей и их отделов кадров, свыше 400 выездных индивидуальных консультаций. В итоге за 2022 год и первое полугодие 2023 года удалось заключить 3780 социальных контрактов на трудоустройство безработных.