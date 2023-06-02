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Власти Югры обеспечили условия для трудоустройства граждан по социальным контрактам

Общество
Власти Югры обеспечили условия для трудоустройства граждан по социальным контрактам

Губернатор Югры Наталья Комарова оценила ситуацию на рынке труда в регионе.

По словам Комаровой, предпринятые меры по устранению дефицита доступных вакансий для трудоустройства граждан, заключивших социальные контакты, принесли свои позитивные плоды. Как пояснила Комарова, сейчас в регионе на одного безработного жителя приходится более пяти рабочих мест, сообщает UGRA-NEWS.RU.

Отмечается, что в минувшем году было проведено более 200 рабочих встреч, семинаров и других мероприятий для работодателей и их отделов кадров, свыше 400 выездных индивидуальных консультаций. В итоге за 2022 год и первое полугодие 2023 года удалось заключить 3780 социальных контрактов на трудоустройство безработных.
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